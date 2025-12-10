Ipsos annonce que son directeur financier Dan Lévy quittera prochainement ses fonctions pour poursuivre de nouvelles opportunités à l'extérieur du groupe. Le processus de sélection du nouveau directeur financier est engagé.
En attendant la nomination d'un successeur à titre définitif, Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion groupe chez Ipsos, assume à effet immédiat le rôle de directeur financier par intérim.
"Il a précédemment été directeur de la consolidation, de la comptabilité et de la fiscalité du groupe, et directeur financier pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique", précise la société d'études de marché et de sondages d'opinion.
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,2%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,7%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- médecins et patients (15,2%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc. ;
- citoyens (14,9%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (45,6%), Amériques (37,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.