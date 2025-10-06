Verizon entame une nouvelle phase stratégique avec la nomination de Dan Schulman au poste de directeur général. Cette transition marque la fin de l'ère Hans Vestberg, en poste depuis 2018, et s'inscrit dans une volonté de redynamisation de l'entreprise, alors qu'elle finalise une acquisition majeure dans le secteur des télécommunications.

Dan Schulman, ex-dirigeant de PayPal et membre du conseil d’administration de Verizon depuis 2018, succède à Hans Vestberg à la tête du groupe. Il a été choisi pour son expérience reconnue en matière de transformation et de gestion opérationnelle. Mark Bertolini, également nommé président du conseil, a salué l’arrivée d’un dirigeant capable de renforcer l’orientation client et la performance financière de l’entreprise. Schulman entend repositionner Verizon pour gagner des parts de marché, réduire les coûts et améliorer l’allocation du capital.

Hans Vestberg continuera à accompagner Verizon comme conseiller spécial jusqu’en octobre 2026, tout en restant membre du conseil. Il jouera un rôle clé dans la finalisation de l’acquisition de Frontier Communications, approuvée en mai dernier par la FCC. Estimée à 20 milliards de dollars, cette opération vise à étendre le réseau fibre de Frontier à un million de foyers et constitue un pilier central de la stratégie haut débit de Verizon.

Malgré des réserves initiales de la FCC concernant les engagements de diversité de l’entreprise, l’accord a été validé après l’abandon de ces programmes. Dans ce contexte de réorganisation, Verizon a réaffirmé ses objectifs financiers pour l’exercice 2025, misant sur une croissance durable sous l’impulsion de sa nouvelle direction.