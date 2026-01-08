Daniel Chevalier nommé directeur commercial épargne d'Oradéa Vie (SG)

Société Générale fait part de la nomination, depuis le 1er décembre 2025, de Daniel Chevalier comme directeur commercial épargne au sein d'Oradéa Vie, la compagnie d'assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats externes au groupe bancaire.

"L'expérience de Daniel sur le marché de l'épargne, aussi bien en commercialisation qu'en ingénierie financière, ainsi que sa connaissance approfondie de la gestion de patrimoine, seront des atouts majeurs pour poursuivre la croissance d'Oradéa Vie", explique SG.



Daniel Chevalier a débuté sa carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein du LCL, puis a rejoint Société Générale Assurances en 2005 en tant qu'ingénieur patrimonial, service dont il a pris la responsabilité en 2011.



En 2018, il a été promu directeur de l'ingénierie patrimoniale, en charge de la clientèle patrimoniale du réseau bancaire SG et de la banque privée, avant de devenir directeur commercial pour ce même segment de clientèle en 2022.

