Le fondateur de Spotify, Daniel Ek, quittera son poste de directeur général en janvier 2026 pour devenir président exécutif. La société suédoise de streaming musical a annoncé la nomination de Gustav Soderstrom, actuel directeur produit et technologie, et d’Alex Norstrom, directeur des activités commerciales, en tant que co-directeurs généraux. Tous deux rejoindront également le conseil d’administration, sous réserve du vote des actionnaires.

Cette transition intervient alors que Spotify élargit son activité aux podcasts et aux livres audio, tout en cherchant à consolider sa rentabilité après avoir dégagé en 2024 son premier bénéfice annuel. Daniel Ek a indiqué qu’il resterait impliqué dans les grandes décisions stratégiques, en conseillant les deux nouveaux dirigeants. Il se concentrera sur la stratégie de long terme et l’allocation du capital, suivant un modèle de présidence exécutive couramment adopté en Europe.

Fondée en 2006, Spotify revendique plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans 180 pays. En adoptant une co-direction, l’entreprise rejoint des groupes comme Oracle ou Netflix qui ont opté pour ce mode de gouvernance afin de mieux gérer la complexité croissante de leurs activités. Daniel Ek, figure emblématique de la tech européenne, continuera d’incarner le rôle stratégique de la plateforme, considérée comme l’une des rares licornes mondiales issues du continent.