CRH annonce la nomination de Danilo Juvane au poste de Directeur des Relations Investisseurs.
Danilo Juvane a 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, Il occupait jusqu'à récemment le poste de Vice-Président du Développement Corporatif, des Relations Investisseurs et des Critères ESG chez The Williams Companies.
Danilo Juvane a également travaillé comme analyste chez BMO Capital Markets, Kayne Anderson Capital Advisors et Entergy Services.
"Il pilotera les relations investisseurs de CRH, en supervisant l'engagement des actionnaires et en communiquant la stratégie et la proposition de valeur de l'entreprise aux investisseurs" indique le groupe.
Il succède à Tom Holmes, qui accède à un poste de direction au sein de la division stratégie de CRH.
" Son expérience et ses solides compétences en matière de marchés financiers américains seront un atout précieux pour CRH dans la poursuite de sa stratégie de croissance et l'élargissement de sa base d'actionnaires" a déclaré Jim Mintern, DG de CRH.
M. Jim Mintern était auparavant employé comme membre du conseil de surveillance de CRH (Slovensko) a.s. Il a également siégé au conseil d'administration de SECIL Companhia Portuguesa de Cal e Cimento SA.
CRH plc figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de matériaux de construction, employant environ 79 800 personnes sur 3 816 sites opérationnels dans 28 pays. C'est la plus grande entreprise de matériaux de construction en Amérique du Nord, une entreprise de matériaux lourds leader en Europe et possède un certain nombre de positions en Asie et en Amérique du Sud. CRH plc produit et fournit une gamme de matériaux de construction intégrés, de produits et de solutions innovantes que l'on retrouve dans tout l'environnement bâti, des grands projets d'infrastructures publiques aux bâtiments commerciaux et aux structures résidentielles.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.