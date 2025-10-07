Argan et Danone ont posé la première pierre du futur site Aut0nom® de Sorigny.

Ce projet permet à Danone de doubler ses capacités logistiques dans le Grand Ouest.

Au mois de juin, Argan et Danone ont signé un bail en état futur d'achèvement portant sur un site logistique de 8 200 m² dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m².

Ce projet s'inscrit dans la dynamique actuelle de Danone en France, qui vient d'annoncer l'ajout de 45 000 tonnes de production annuelle sur le territoire.

' Ce nouveau site logistique, pensé pour être plus responsable et exemplaire sur le plan environnemental, illustre l'ancrage territorial de Danone et place le bien-être de nos collaborateurs ainsi que la performance durable au coeur du projet ', a déclaré Philippe Amiotte, Directeur de l'Immobilier et de l'Environnement de Travail, Groupe Danone.