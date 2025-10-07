Argan et Danone ont posé la première pierre du futur site Aut0nom® de Sorigny.
Ce projet permet à Danone de doubler ses capacités logistiques dans le Grand Ouest.
Au mois de juin, Argan et Danone ont signé un bail en état futur d'achèvement portant sur un site logistique de 8 200 m² dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m².
Ce projet s'inscrit dans la dynamique actuelle de Danone en France, qui vient d'annoncer l'ajout de 45 000 tonnes de production annuelle sur le territoire.
' Ce nouveau site logistique, pensé pour être plus responsable et exemplaire sur le plan environnemental, illustre l'ancrage territorial de Danone et place le bien-être de nos collaborateurs ainsi que la performance durable au coeur du projet ', a déclaré Philippe Amiotte, Directeur de l'Immobilier et de l'Environnement de Travail, Groupe Danone.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).
