Danone accroit de 5% son CA de 3e trimestre en comparable

Danone annonce un chiffre d'affaires de près de 6,88 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2025, en croissance de +4,8% en données comparables, grâce à une hausse de +3,2% du volume/mix et un effet prix de +1,6%.



En données publiées, il a augmenté de +0,7%, incluant un effet périmètre positif de +0,7% (résultant principalement de l'acquisition de Kate Farms aux Etats-Unis), des effets de change négatifs de -5,1% et un effet d'hyperinflation de +0,3%.



Le groupe se dit particulièrement satisfaits des progrès réalisés en Europe, où le volume/mix est désormais positif depuis huit trimestres consécutifs, tout comme de sa performance de toutes ses catégories en Chine, Asie du Nord et Océanie.



Danone confirme ses objectifs 2025, en ligne avec l'ambition moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5%, et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.



'Dans un environnement qui demeure volatil et incertain, nous restons concentrés sur la mise en oeuvre du second chapitre de notre stratégie Renew Danone pour atteindre nos objectifs à moyen terme', affirme son directeur général Antoine de Saint-Affrique.