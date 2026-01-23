Danone annonce un rappel ciblé de certains lots de laits infantiles

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles. La priorité du groupe agroalimentaire est de garantir aux parents et aux professionnels de santé qu'ils peuvent continuer à avoir pleinement confiance dans la sécurité et la qualité de ses produits de nutrition infantile.

Danone invite les parents à contacter son service consommateurs s'ils ont la moindre question ou préoccupation.



Dans ce communiqué, la société explique "qu'elle ne transige jamais sur la sécurité alimentaire précisant que les contrôles de routine et les analyses ciblées supplémentaires menées dans le contexte sectoriel actuel confirment que ses produits sont sûrs et pleinement conformes à l'ensemble des réglementations applicables en matière de sécurité alimentaire".