Danone aurait des vues sur Mead Johnson (Reckitt)

Danone pourrait finalement récupérer Mead Johnson, l'entreprise américaine spécialisée dans la nutrition infantile un temps courtisée par le Français mais rachetée par Reckitt Benckiser. Selon La Lettre, des négociations seraient en cours.

Danone "étudie discrètement avec la banque d'affaires américaine Centerview Partners" un rachat de la filiale de Reckitt, selon La Lettre. Le Britannique avait mis 17 milliards de dollars sur la table en 2017 pour s'offrir Mead Johnson. Mais près de 10 ans plus tard, le projet de diversification n'a pas rempli ses objectifs. Dépréciations, réductions de périmètre et procès aux Etats-Unis ont émaillé ces dernières années, ce qui crée une opportunité intéressante pour Danone. Notons toutefois que cette rumeur revient de manière récurrente.



Danone, qui pèse 44 MdsEUR en bourse, s'est remis en ordre de marche ces dernières années, après un passage à vide. Le groupe a repris le chemin des acquisitions récemment. Chez Reckitt, Mead Johnson ne représente que 15% du chiffre d'affaires (2,1 MdsGBP).