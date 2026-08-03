Danone donne naissance à sa coentreprise avec Arcor en Argentine

Danone et Arcor annoncent avoir finalisé avec succès la création de leur joint-venture en Argentine, réunissant l'activité produits laitiers de Danone en Argentine, Mastellone Hermanos et leur filiale logistique commune, Logística La Serenísima.

S'appuyant sur plus de 20 ans de partenariat, cette alliance donne naissance à une activité intégrée en capitalisant sur les forces et l'envergure des deux groupes. Elle permettra d'accélérer le lancement d'innovations, de renforcer l'excellence opérationnelle et d'élargir la portée commerciale de l'ensemble de la catégorie.



Comme annoncé précédemment, à la suite de cette opération, Danone exerce désormais un contrôle conjoint avec Arcor au sein de la joint-venture, détenue à parts égales. Celle-ci est comptabilisée depuis le 1er août dans les sociétés mises en équivalence des comptes consolidés de Danone, sur la base d'une participation de 50%.