Danone en queue de peloton sur le CAC 40, Deutsche Bank sabre dans ses prévisions
Danone accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 jeudi matin à la Bourse de Paris, le titre du groupe agroalimentaire étant pénalisé par une note de Deutsche Bank qui revoit à la baisses ses prévisions en raison de la morosité du marché du lait infantile en Chine et de pertes de marché sur le segment du yaourt aux USA. Vers 9h30, l'action perd plus de 0,9%, alors que le CAC recule d'environ 0,3%.
Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank met en évidence la situation difficile dans laquelle se trouve le marché chinois des substituts de lait maternel, illustrée selon lui par une chute de 15% des importations dans le pays au mois d'avril, une contraction qui dépasse de son point de vue le stade d'une simple "normalisation".
L'analyste mentionne aussi les pertes de marché du propriétaire des marques Actimel, Activia, Alpro ou Danette, sur le segment américain des yaourts, un marché lui-même en perte de vitesse et marqué par d'intenses promotions.
Il abaisse en conséquence ses estimations de bénéfice par action (BPA) sur le groupe de 1,3% pour l'exercice 2026 et de 2,6% pour 2027, ce qui le place désormais bien en dessous des prévisions du consensus.
"Sur la base de son PER à 12 mois, le titre se traite sur la base d'une prime de 5% par rapport à son secteur mais nous nous attendons à ce qu'il s'échange avec une décote si la croissance des deux marchés cités ci-dessus devait décélérer", explique-t-il.
DB, qui affiche une recommandation vendre sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de cours de 65 à 59 euros.
Les professionnels de marché évoquent aussi un article des Echos rapportant la cession de la participation de l'entreprise dans le fabricant américain de kéfirs Lifeway Foods, faute d'accord sur son rachat.
Danone devrait ainsi céder sa participation de 22,7% du capital, constituée depuis 1999, à un prix de 19,5 dollars par action (à comparer avec un cours de 25,5 dollars), générant un gain de 67 millions de dollars.
"En dépit d'un intérêt stratégique évident, l'échec de cette opération est à relativiser au regard des différences culturels, politiques et de gouvernance qui se sont amplifiés au fil du temps", tempèrent ce matin les analystes d'AllInvest Securities dans une note de réaction.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (48,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (34%) : aliments infantiles (n° 2 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,8% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,8%), Amérique du Nord (23,2%), Chine-Asie du Nord-Océanie (14,5%), Asie-Moyen-Orient-Afrique (16,3%) et Amérique latine (10,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.