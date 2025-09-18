Danone a annoncé jeudi l'inauguration de son nouveau siège 'La Fayette', situé au coeur de Paris, un déménagement que le géant agroalimentaire dit considérer comme l'ouverture d'un 'nouveau chapitre' dans son histoire.
L'installation du groupe au sein de ce nouveau bâtiment, qui avait été officialisée l'an dernier, doit offrir aux quelque 800 collaborateurs devant y être accueillis un cadre de travail plus moderne, collaboratif, flexible, et plus durable.
Ces locaux sis au 59-61 rue La Fayette, dans le 9ème arrondissement de la capitale, doivent en effet intégrer plusieurs espaces communs conçus afin de favoriser la convivialité et le confort des salariés, dont un auditorium, une bibliothèque, des espaces de restauration (restaurant, bar, vente à emporter, espace de petit-déjeuner) ainsi que plusieurs terrasses.
