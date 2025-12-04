Danone annonce avoir confié à un prestataire un mandat pour racheter environ 3,8 millions de ses propres actions. L'opération vise à compenser la dilution liée aux augmentations de capital réservées aux salariés ainsi qu'aux plans de rémunération long terme prévus en 2026.

Le rachat débutera le 5 décembre 2025 et sera déployé dans les semaines suivantes.
Les titres acquis seront destinés aux dispositifs d'actionnariat salarié, indique la firme.

L'action Danone a achevé la séance sur un repli de 0,65% mais affiche une progression de 17% depuis le début de l'année.