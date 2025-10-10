Danone : les prévisions des analystes avant les trimestriels

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 84 E avant la publication des résultats du 3ème trimestre le 28 octobre.



Avant cette publication, Jefferies relève sa prévision de marge brute à 4,3 %, conformément aux attentes.



'L'Europe bénéficie de la dynamique du marché des protéines et de la stabilisation des prix ; le marché nord-américain reste faible en raison de la baisse du marché des crèmes, même si les tendances du marché des protéines sont encourageantes' explique le bureau d'analyse.



Jefferies estime que la Chine reste solide, tandis que le reste du monde est faible dans le secteur de l'eau, mais soutenu par la résilience du secteur de la nutrition spécialisée.



'Les risques de ralentissement étant reportés au second semestre 2026, nous pensons que Danone reste bien positionné pour une surperformance relative par rapport à ses concurrents' rajoute Jefferies.



UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 78 E avant la publiction des résultats du 3ème trimestre.



L'analyste s'attend à une croissance comparable de +4,5 % au troisième trimestre (contre +4,3 % pour la valeur ajoutée), tirée par la Nutrition Spécialisée, tandis que le secteur des Eaux reste affecté par les intempéries au Mexique.



'Nous augmentons notre BPA pour l'exercice 2025 de +0,4 %' indique UBS.



Rappelons que Danone a confirmé ses objectifs 2025. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du CA.



Oddo BHF a confirmé également sa recommandation 'Surperformance' sur Danone, avec un objectif de cours relevé de 71 à 79 euros.



Oddo BHF estime que la dynamique de redressement se confirme, portée par une croissance rentable et plus résiliente. L'analyste indique que la trajectoire engagée permet d'asseoir la crédibilité de la stratégie mise en oeuvre.



Le bureau d'études précise que, même si le potentiel à court terme semble limité, le 'glissement naturel des attentes de BPA' reste un facteur de soutien.



Oddo BHF estime également dans son étude que la discipline appliquée trimestre après trimestre renforce progressivement le profil de risque et de croissance du groupe, ce qui justifie le relèvement de l'objectif de cours tout en conservant un avis positif.