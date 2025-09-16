L'action Danone signe mardi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker souligne la bonne tenue de plusieurs segments du marché du groupe en Chine.
A 11h45, la valeur avance de 0,7%, tandis que le CAC 40 recule de 0,1%.
Dans une note de recherche, Jefferies rappelle qu'il avait abaissé sa recommandation sur Danone en septembre 2024 en raison des difficultés touchant ses activités de crèmes à café aux États-Unis, mais aussi d'inquiétudes entourant les métiers de bouteilles d'eau et de nutrition spécialisée en Chine.
Si la situation des crèmes à café reste compliquée Outre-Atlantique, le broker souligne que les marchés chinois du lait protéiné et de la nutrition spécialisée se portent mieux que prévu, ce qui devrait favoriser la croissance du géant agroalimentaire français.
De plus, fait-il valoir, sa marge opérationnelle devrait être soutenue par un 'mix' favorable et une réduction progressive des dépenses marketing, tandis qu'un ralentissement de l'activité n'est pas attendu avant le second semestre 2026, période pendant laquelle Danone pourrait bénéficier d'une séquence de revalorisation en comparaison de ses concurrents en difficulté.
Dans ces conditions, Jefferies relève sa recommandation sur le titre, passant directement de 'sous-performance' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 62 à 84 euros
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).