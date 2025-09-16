Danone progresse après un double relèvement de Jefferies

L'action Danone signe mardi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker souligne la bonne tenue de plusieurs segments du marché du groupe en Chine.



A 11h45, la valeur avance de 0,7%, tandis que le CAC 40 recule de 0,1%.



Dans une note de recherche, Jefferies rappelle qu'il avait abaissé sa recommandation sur Danone en septembre 2024 en raison des difficultés touchant ses activités de crèmes à café aux États-Unis, mais aussi d'inquiétudes entourant les métiers de bouteilles d'eau et de nutrition spécialisée en Chine.



Si la situation des crèmes à café reste compliquée Outre-Atlantique, le broker souligne que les marchés chinois du lait protéiné et de la nutrition spécialisée se portent mieux que prévu, ce qui devrait favoriser la croissance du géant agroalimentaire français.



De plus, fait-il valoir, sa marge opérationnelle devrait être soutenue par un 'mix' favorable et une réduction progressive des dépenses marketing, tandis qu'un ralentissement de l'activité n'est pas attendu avant le second semestre 2026, période pendant laquelle Danone pourrait bénéficier d'une séquence de revalorisation en comparaison de ses concurrents en difficulté.



Dans ces conditions, Jefferies relève sa recommandation sur le titre, passant directement de 'sous-performance' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 62 à 84 euros