Danone rachète 5,8 millions d'actions à sa filiale espagnole

Danone a annoncé jeudi avoir procédé au rachat d'environ 5,8 millions de ses propres actions jusqu'ici détenues par sa filiale espagnole, une opération qui sera sans incidence sur le nombre total d'actions détenues par le groupe agroalimentaire français.





Dans un communiqué, la société précise avoir fait l'acquisition de l'intégralité des 5 780 005 actions précédemment détenues par Danone Espagne dans le cadre d'une volonté de simplification de sa structure juridique.



Ces titres, acquis à un prix correspondant au cours de clôture d'hier soir, soit 77,46 euros, ont été affectés aux plans d'actionnariat salarié, ajoute le groupe, qui souligne que la transaction a été réalisée dans le cadre de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril dernier.

