Dans un communiqué, la société précise avoir fait l'acquisition de l'intégralité des 5 780 005 actions précédemment détenues par Danone Espagne dans le cadre d'une volonté de simplification de sa structure juridique.

Ces titres, acquis à un prix correspondant au cours de clôture d'hier soir, soit 77,46 euros, ont été affectés aux plans d'actionnariat salarié, ajoute le groupe, qui souligne que la transaction a été réalisée dans le cadre de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril dernier.