Danone recule avec la baisse de la natalité en Chine

Danone (-2,23%, à 73,76 euros) poursuit son repli après avoir déjà trébuché de 1,41% vendredi. Selon Jefferies, le Bureau national des statistiques chinois a annoncé 7,9 millions de naissances dans le pays en 2025, contre 9,5 millions en 2024.



Ce repli, certes attendu après le pic des naissances observé en 2024, lié à l'année du Dragon (traditionnellement favorable aux naissances) et à l'effet post-Covid, est inférieur à la prévision de la banque d'investissement américaine qui tablait sur 8,8 millions de nouveau-nés.



Cette mise à jour a conduit Jefferies à revoir à la baisse son estimation de croissance organique de l'activité Nutrition Spécialisée de 10 à 8% pour la Chine. Au niveau du groupe, la réduction sur la croissance organique des ventes serait ainsi de 0,2 point.



Cette modélisation prend en compte le nombre de bébés pour les laits de 1er âge (de 0 à 6 mois), 2ème âge (de 6 à 12 mois) et 3ème âge (12 à 36 mois), ainsi que la consommation proportionnelle par bébé à chaque étape.



La prévision de Jefferies intègre un ralentissement de l'amélioration du mix et des gains de parts de marché en 2026 par rapport à 2025. Cela suppose une contribution moindre du déploiement d'Aptamil Essensis (une gamme de laits infantiles de Nutricia, une filiale de Danone) et une performance plus compétitive et efficace du leader du marché Feihe (une entreprise chinoise).



En revanche, ces prévisions ne prennent pas en compte l'éventuelle opportunité de gain de parts de marché liée au rappel de produits de la marque NAN par Nestlé survenu plus tôt ce mois-ci.



La recommandation de Jefferies sur l'action Danone reste à Acheter, avec une cible de cours de 86 euros.