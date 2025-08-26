Dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième chapitre de son plan stratégique, Danone annonce une évolution de son organisation pour opérer désormais autour de trois grandes zones géographiques : EMEA, APAC et Amériques.
À cet effet, à partir du 1er janvier 2026, Pablo Perversi est nommé président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique), Bruno Chevot président APAC (Asie-Pacifique) et Henri Bruxelles président Amériques.
Christian Stammkoetter, actuellement président de l'Asie, Afrique et Moyen-Orient (AMEA), exercera ses fonctions jusqu'à la fin de l'année, avant d'entamer une nouvelle étape professionnelle, après 19 ans au sein du groupe agroalimentaire.
Par ailleurs, Laurent Sacchi, secrétaire général, prendra en charge la stratégie de Danone en matière de développement durable, avec pour mission de poursuivre l'engagement de l'entreprise en matière de santé.
Pablo Perversi is currently the Director at Culinaria SAS and the President-Europe Zone at Danone SA. Previously, he served as the Chairman at Cocoa Horizons Foundation from 2021 to 2023, the Chief Innovation, Sustainability & Quality Officer at Barry Callebaut AG from 2018 to 2022, and the Vice President-Foods SEAA at Unilever Plc from 2011 to 2014. He obtained his undergraduate degree from the University of Birmingham.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).