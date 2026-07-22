Danone sous pression après une double dégradation de Jefferies
Le géant alimentaire (-1,88% à 70,12euros) ferme la marche de l'indice CAC 40 ce mercredi peu après 11h00. Le groupe est pénalisé par une note de Jefferies qui est directement passé d'achat à sous-performance en visant 62 euros contre 80 euros précédemment.
"La publication des résultats du deuxième trimestre, prévue le 29 juillet, constituera selon nous le principal catalyseur à court terme. Une croissance organique d'environ 8% de la Nutrition Spécialisée en Chine (contre 12,3% au premier trimestre) ainsi qu'une croissance de l'activité EDP en Amérique du Nord limitée à 2% ou moins seraient cohérentes avec nos nouvelles hypothèses et viendraient conforter notre scénario plus prudent sur le titre", souligne le broker dans une note.
Qui poursuit : "Nous estimons également que le titre devrait se négocier sur un multiple inférieur à 14,5 fois le bénéfice attendu sur les douze prochains mois, contre environ 18 fois actuellement, la prime de valorisation accordée au groupe ne nous paraissant plus justifiée au regard du ralentissement de ses principaux moteurs de croissance".
Jefferies abaisse par ailleurs son estimation de marge opérationnelle pour 2027 à 13,4%, contre 14,1% auparavant. Cette révision reflète un effet de levier opérationnel plus limité et une hausse des investissements publicitaires et promotionnels rendue nécessaire par l'intensification de la concurrence. Pour le courtier, le ralentissement des deux principaux moteurs de croissance à forte valeur ajoutée du groupe devrait peser sur la rentabilité dans les prochaines années.
Le broker estime que la thèse qui avait motivé son relèvement de recommandation sur Danone en septembre 2025 ne s'est pas concrétisée. Si le groupe a bien augmenté ses capacités de production en Amérique du Nord, cela ne s'est pas traduit par un rebond commercial.
Sur un marché américain du yaourt en croissance d'environ 11% sur un an, Danone a vu ses ventes reculer de 2% et a continué de perdre des parts de marché au profit de Chobani. Le courtier attribue cette contre-performance à une concurrence plus efficace, Chobani ayant mieux transformé ses investissements industriels en gains de parts de marché grâce à une offre centrée sur les produits riches en protéines. Jefferies abaisse en conséquence sa prévision de croissance organique moyenne de l'activité EDP en Amérique du Nord à 3,2% sur 2026-2027, contre 4,2% auparavant.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (48,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (34%) : aliments infantiles (n° 2 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,8% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,8%), Amérique du Nord (23,2%), Chine-Asie du Nord-Océanie (14,5%), Asie-Moyen-Orient-Afrique (16,3%) et Amérique latine (10,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.