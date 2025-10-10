UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 78 E avant la publiction des résultats du 3ème trimestre.

L'analyste s'attend à une croissance comparable de +4,5 % au troisième trimestre (contre +4,3 % pour la valeur ajoutée), tirée par la Nutrition Spécialisée, tandis que le secteur des Eaux reste affecté par les intempéries au Mexique.

'Nous augmentons notre BPA pour l'exercice 2025 de +0,4 %' indique UBS.

Danone a confirmé ses objectifs 2025. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du CA.