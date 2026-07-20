Danske Bank reste la banque nordique préférée d'UBS
UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Danske Bank et relève légèrement son objectif de cours de 395 à 400 DKK. Cette nouvelle cible fait ressortir un potentiel de progression de 10% pour le titre de la banque danoise.
Pour rappel, Danske Bank a dévoilé vendredi dernier une augmentation de 6% de son bénéfice net au 1er semestre pour atteindre 11,9 MdsDKK, "soutenue par la solidité de son activité sous-jacente et la croissance rentable des prêts et dépôts", selon sa CFO Cecile Hillary.