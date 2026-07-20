Danske Bank reste la banque nordique préférée d'UBS

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Danske Bank et relève légèrement son objectif de cours de 395 à 400 DKK. Cette nouvelle cible fait ressortir un potentiel de progression de 10% pour le titre de la banque danoise.

La banque helvétique explique procéder à de modestes révisions à la hausse de ses estimations de BPA, sur la base des résultats du 2e trimestre publiés en fin de semaine dernière, et maintenir Danske Bank au rang de "banque nordique préférée".



Pour rappel, Danske Bank a dévoilé vendredi dernier une augmentation de 6% de son bénéfice net au 1er semestre pour atteindre 11,9 MdsDKK, "soutenue par la solidité de son activité sous-jacente et la croissance rentable des prêts et dépôts", selon sa CFO Cecile Hillary.