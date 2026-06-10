Danuta Gray cooptée au conseil d'administration de Lloyds Banking
Lloyds Banking Group annonce la nomination de Danuta Gray en tant qu'administratrice non exécutive du groupe et membre de son comité de responsabilité sociale des entreprises, ainsi qu'en tant que présidente et administratrice non exécutive de Scottish Widows Group, à compter du 1er juillet 2026.
Actuellement présidente de Croda International, ainsi qu'administratrice non exécutive et présidente du comité des rémunérations de Burberry, Danuta Gray possède une solide expérience au sein de conseils d'administration dans les secteurs des services financiers et de l'assurance.
Elle a présidé Direct Line Insurance Group de 2020 à 2025 et a été administratrice non exécutive d'Aldermore Bank de 2014 à 2021, notamment en qualité d'administratrice indépendante principale et de présidente par intérim. Danuta Gray a également été présidente et administratrice non exécutive de St Modwen Properties.
Avant d'exercer des fonctions d'administratrice non exécutive, elle a occupé des postes de direction dans le secteur des télécommunications, où elle a notamment été directrice générale de Telefonica O2 Ireland et membre du conseil d'administration d'O2.
Danuta Gray est une femme d'affaires britannique qui a été à la tête de six entreprises différentes. Elle occupe le poste de présidente non exécutive de St. Modwen Properties Plc, de présidente de Direct Line Insurance Group Plc et de présidente exécutive et directrice générale de Telefnica O2 Ireland Ltd. Mme Gray est également membre du conseil de défense du ministère de la défense du Royaume-Uni, membre de l'Irish Management Institute et membre du conseil d'administration de cinq autres sociétés.
Mme Gray était auparavant directrice de Barretstown Ltd, présidente non exécutive de Telefnica Ireland Ltd et première vice-présidente de BT Europe AB.
Mme Gray est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université de Leeds et d'un MBA de l'Open University.
Lloyds Banking Group plc figure parmi les principaux groupes bancaires britanniques. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (59,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques aux particuliers. Le groupe développe parallèlement une activité de crédit immobilier avec Cheltenham & Gloucester ;
- banque commerciale (30%) ;
- assurances, gestion de fonds de pension et gestion de fonds de placement (7%) ;
- autres (3,8%).
A fin 2025, le groupe gère 496,5 MdsGBP d'encours de dépôts et 481,5 MdsGBP d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.