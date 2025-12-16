Dassault Aviation choisit Bleu pour son "cloud de confiance"

Dans une démarche stratégique visant à renforcer ses capacités de collaboration numérique, Dassault Aviation annonce avoir choisi Bleu, entreprise détenue à 100% par Capgemini et Orange, pour son futur "cloud de confiance".



"Cette initiative permet d'accéder aux technologies avancées de Microsoft Azure et Office 365 dans un environnement sécurisé et protégé par les lois européennes exclusivement", explique le constructeur de jets d'affaires et d'avions de combat.



La solution de "cloud de confiance" de Bleu est actuellement en cours de qualification SecNumCloud 3.2 par l'ANSSI, qui représente le plus haut standard français en matière d'infrastructure cloud sécurisée, assurant ainsi une protection optimale des données sensibles.



Dassault Aviation envisage aussi d'obtenir l'homologation Diffusion Restreinte pour certaines fonctionnalités clés déployées dans le cloud de Bleu, ce qui "permettra de garantir un niveau de sécurité encore plus élevé, adapté aux exigences spécifiques de l'industrie de la Défense".