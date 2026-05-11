Dassault Aviation annonce un partenariat avec l'allemand OHB afin de proposer à l'Agence spatiale européenne (ESA) le projet VORTEX-S, présenté comme "un avion spatial polyvalent destiné aux missions de transport spatial et de vols orbitaux autonomes".
Dans ce projet, Dassault Aviation agira comme architecte et intégrateur global de l'appareil, tandis qu'OHB sera chargé du module de service. Les deux groupes indiquent être en discussions avec d'autres industriels spatiaux européens afin d'élargir le consortium.
Le VORTEX-S vise à renforcer les capacités européennes dans le domaine de la mobilité spatiale et du transport spatial autonome. Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a déclaré que ce partenariat devait permettre de "renforcer les capacités spatiales de l'Europe", qualifiant OHB de "partenaire naturel" grâce à son expertise dans le secteur spatial.
De son côté, Marco Fuchs, directeur général d'OHB, a souligné que le projet répondait au besoin de capacités européennes autonomes de transport spatial et estimé que les compétences des deux groupes étaient "complémentaires" dans le développement d'un avion spatial réutilisable.
Le titre Dassault Aviation recule de 2% peu avant 16h tandis que OHB avance de 3%.
OHB SE est une société basée en Allemagne, qui se concentre sur la technologie spatiale. La société opère dans deux segments : Space Systems, qui développe et exécute des projets spatiaux, des petits satellites en orbite basse et géostationnaire pour la navigation, la recherche, les communications et l'observation de la terre, y compris les charges utiles scientifiques ; et Aerospace + Industrial Products, responsable de la fabrication de produits aéronautiques et spatiaux ainsi que d'autres activités industrielles. La société opère par le biais de plusieurs filiales situées en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Guyane française, notamment OHB Logistic Solutions GmbH, OHB France SAS, OHB Sweden AB, MT Aerospace Guyane SAS et ORBCOMM Deutschland Satellitenkommunikation AG.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.