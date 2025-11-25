Dassault Aviation et Thales scellent une alliance stratégique dans l'IA de défense

Dassault Aviation annonce la signature d'un partenariat stratégique avec cortAIx, l'accélérateur d'intelligence artificielle de Thales, pour développer une IA souveraine, maîtrisée et supervisée dédiée au combat aérien du futur.



Signé le 18 novembre par les dirigeants respectifs de deux groupes, Eric Trappier (Dassault Aviation) et Patrice Caine (Thales), l'accord vise des solutions d'IA pour aéronefs habités ou non, couvrant observation, analyse, décision et planification.



Ce partenariat devrait surtout se traduire dans des programmes de recherche et d'innovation dédiés au combat aérien collaboratif du futur.



Les deux groupes entendent s'appuyer sur un écosystème international de haut niveau, dans le respect des cadres éthiques et de l'AI Act.



Mickael Brossard, vice-président de cortAIx Factory, précise que l'initiative mobilisera l'expertise technologique et opérationnelle de Thales comme levier de souveraineté. L'accord a été présenté au Sommet Adopt AI au Grand Palais.