Dassault Aviation inaugure son nouvelle usine à Cergy

Dassault Aviation annonce l'inauguration de son nouveau site industriel à Cergy (Val-d'Oise), opérationnel depuis l'été 2024. Cette usine remplace l'ancien site d'Argenteuil, jugé obsolète.



Le site regroupe plus de 600 collaborateurs - ingénieurs, techniciens et compagnons - pour des activités liées aux Falcon et Rafale : assemblage de revêtements et pièces, parties avant de fuselages, aménagements et fabrication de tuyauteries métalliques.



Lors de la cérémonie, Eric Trappier, PDG, a souligné qu'il s'agissait du premier établissement de production ouvert depuis les années 1970, ajoutant que 'la France possède des compétences rares qu'il faut absolument maintenir et développer sur le territoire national'.



L'événement a réuni les représentants de l'État, des collectivités locales, des autorités militaires et des acteurs industriels régionaux.