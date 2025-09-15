Dassault Aviation : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur le titre Dassault Aviation, avec un objectif de cours inchangé à 325 euros.



L'analyste indique que l'Indian Air Force a recommandé au gouvernement indien l'acquisition de 114 Rafale F4 pour 18,7 à 18,9 MdEUR, avec plus de 60% de production locale et un fuselage assemblé à Hyderabad dès 2028. Une usine de MRO (maintenance, réparation et révision) pour le moteur M-88 est également prévue. 'L'accord placerait Dassault Aviation en position de fournisseur export unique', indique le broker.



Le bureau d'analyses souligne que cette capacité locale viendrait s'ajouter à la cadence française, prolongeant la trajectoire de croissance du Rafale au-delà de 2030 et améliorant la compétitivité via l'effet d'échelle de la supply chain.



La note indique toutefois une visibilité civile encore limitée, l'activité Falcon restant en phase de stabilisation; le titre demeure perçu comme 'value' avec un P/E 2026e de 17,6x.