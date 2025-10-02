Dassault Aviation annonce que la Direction générale de l'Armement (DGA) française lui a notifié la commande de cinq Falcon 2000 Albatros, le 26 septembre, dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d'Intervention Maritimes (AVSIMAR).



Ce programme prévoit l'acquisition de douze appareils, dont sept ont déjà été commandés en décembre 2020. Le Falcon 2000 Albatros est basé sur l'avion d'affaires Falcon 2000LXS, dernier-né de la série des Falcon 2000.



Le développement du Falcon 2000 Albatros est réalisé par Dassault Aviation en coopération avec Naval Group, Safran et Thales. Les essais ont lieu à son centre d'essais en vol, à Istres, et les travaux de transformation sont effectués par son usine de Mérignac.