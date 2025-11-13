Dassault Aviation va participer au salon de Dubaï

Dassault Aviation annonce participer au salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, du 17 au 21 novembre. Le Rafale y sera à l'honneur sur l'exposition statique du salon, et présenté en vol par l'armée de l'Air et de l'Espace française.



'Sur le stand Dassault Aviation, un simulateur 'Battle Lab' permet à nos visiteurs d'appréhender de façon interactive notre vision et nos développements en matière de combat collaboratif', ajoute le constructeur aéronautique.



Dans le domaine des avions d'affaires, seront exposés le biréacteur Falcon 6X, qui 'offre la plus grande section cabine de tous les avions d'affaires actuellement en service', ainsi que le triréacteur Falcon 8X, capable de franchir près de 12 000 km.