Dassault Systèmes annonce réviser à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires ajusté à 4-6% (contre 6-8% précédemment) pour l'exercice 2025, tout en réaffirmant sa prévision de croissance annuelle du BNPA non-IFRS entre 7 et 10%.
'Nous sommes déterminés à accroître notre marge opérationnelle', affirme Rouven Bergmann, directeur général adjoint finances, qui justifie néanmoins sa révision au vu de la trajectoire de croissance à l'issue des neuf premiers mois de l'année.
Au troisième trimestre, l'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son BNPA non-IFRS progresser de 10% à taux de change constants (TCC), à 0,29 euro, et sa marge opérationnelle non-IFRS s'améliorer de 100 points de base à 30,1%.
Toujours à TCC, son chiffre d'affaires total a augmenté de 5% à 1,46 MdEUR, avec une hausse de 9% du CA récurrent. La plateforme 3DEXPERIENCE a constitué le moteur d'une croissance de 16% de la souscription, observée durant le trimestre.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
