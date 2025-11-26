Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ; - services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation. La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).