Dassault Systèmes a annoncé mercredi avoir approfondi son partenariat avec Mistral AI, avec lequel le concepteur de logiciels d'entreprise va désormais proposer des services d'IA "souverains" à destination des secteurs d'activité réglementés et des administrations publiques en Europe.

Aux termes de l'accord, les deux dernières innovations de la licorne française, son assistant d'IA générative "Le Chat Enterprise" et sa plateforme d'outils, de modèles et d'infrastructure pour l'IA "AI Studio", seront désormais intégrées à "Outscale", l'offre de "cloud" souverain mise au point par Dassault.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 18 fois avec un rendement supérieur à 1%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.