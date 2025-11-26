Dassault Systèmes a annoncé mercredi avoir approfondi son partenariat avec Mistral AI, avec lequel le concepteur de logiciels d'entreprise va désormais proposer des services d'IA "souverains" à destination des secteurs d'activité réglementés et des administrations publiques en Europe.
Aux termes de l'accord, les deux dernières innovations de la licorne française, son assistant d'IA générative "Le Chat Enterprise" et sa plateforme d'outils, de modèles et d'infrastructure pour l'IA "AI Studio", seront désormais intégrées à "Outscale", l'offre de "cloud" souverain mise au point par Dassault.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 18 fois avec un rendement supérieur à 1%.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
