Sur la période d'avril à juin, les revenus de Dassault Systèmes se sont élevés à 1,56 milliard d'euros, en hausse de 4%. Le résultat opérationnel non-IFRS s'est établi à 467 millions d'euros, portant la marge opérationnelle non-IFRS à 30% (vs 29,3% au deuxième trimestre 2025). Le bénéfice net par action (BNPA) dilué non-IFRS grimpe de 8% à taux de change constant à 0,31 euro (+5% publié).

La direction confirme l'ensemble de ses objectifs financiers non-IFRS pour l'exercice 2026. Le chiffre d'affaires est attendu entre 6,296 et 6,416 milliards d'euros, soit une croissance comprise entre 1 et 3%, ou entre 3 et 5% à change constants. Le bénéfice par action dilué devrait se situer entre 1,30 et 1,34 euro.