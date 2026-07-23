Dassault Systèmes confirme ses objectifs après un bon deuxième trimestre
Porté par une dynamique remarquable sur la souscription, le Cloud et la plateforme 3DEXPERIENCE, l'éditeur de logiciels de conception et de simulation 3D aborde la seconde moitié de l'année avec sérénité et réitère l'ensemble de ses perspectives financières annuelles.
Sur la période d'avril à juin, les revenus de Dassault Systèmes se sont élevés à 1,56 milliard d'euros, en hausse de 4%. Le résultat opérationnel non-IFRS s'est établi à 467 millions d'euros, portant la marge opérationnelle non-IFRS à 30% (vs 29,3% au deuxième trimestre 2025). Le bénéfice net par action (BNPA) dilué non-IFRS grimpe de 8% à taux de change constant à 0,31 euro (+5% publié).
La direction confirme l'ensemble de ses objectifs financiers non-IFRS pour l'exercice 2026. Le chiffre d'affaires est attendu entre 6,296 et 6,416 milliards d'euros, soit une croissance comprise entre 1 et 3%, ou entre 3 et 5% à change constants. Le bénéfice par action dilué devrait se situer entre 1,30 et 1,34 euro.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,5%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,5%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,1%), Allemagne (4,9%), Europe (11,8%), Etats-Unis (47,1%), Amériques (1,3%), Japon (6,6%) et Asie (12,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.