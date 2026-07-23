Dassault Systèmes confirme ses objectifs après un bon deuxième trimestre

Porté par une dynamique remarquable sur la souscription, le Cloud et la plateforme 3DEXPERIENCE, l'éditeur de logiciels de conception et de simulation 3D aborde la seconde moitié de l'année avec sérénité et réitère l'ensemble de ses perspectives financières annuelles.

Sur la période d'avril à juin, les revenus de Dassault Systèmes se sont élevés à 1,56 milliard d'euros, en hausse de 4%. Le résultat opérationnel non-IFRS s'est établi à 467 millions d'euros, portant la marge opérationnelle non-IFRS à 30% (vs 29,3% au deuxième trimestre 2025). Le bénéfice net par action (BNPA) dilué non-IFRS grimpe de 8% à taux de change constant à 0,31 euro (+5% publié).



La direction confirme l'ensemble de ses objectifs financiers non-IFRS pour l'exercice 2026. Le chiffre d'affaires est attendu entre 6,296 et 6,416 milliards d'euros, soit une croissance comprise entre 1 et 3%, ou entre 3 et 5% à change constants. Le bénéfice par action dilué devrait se situer entre 1,30 et 1,34 euro.