Dassault Systèmes renforce son partenariat avec Mistral AI

Dassault Systèmes a annoncé mercredi avoir approfondi son partenariat avec Mistral AI, avec lequel le concepteur de logiciels d'entreprise va désormais proposer des services d'IA "souverains" à destination des secteurs d'activité réglementés et des administrations publiques en Europe.



Aux termes de l'accord, les deux dernières innovations de la licorne française, son assistant d'IA générative "Le Chat Enterprise" et sa plateforme d'outils, de modèles et d'infrastructure pour l'IA "AI Studio", seront désormais intégrées à "Outscale", l'offre de "cloud" souverain mise au point par Dassault.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent que leur objectif est de fournir aux organisations européennes des modèles d'IA performants répondant aux standards les plus élevés en matière de confidentialité et de sécurité des données.



"Cette combinaison unique d'innovation, d'excellence logicielle et d'exploitation souveraine du cloud permet de relever les défis de l'industrialisation de l'IA générative tout en respectant les exigences en matière de protection des données et de cybersécurité", soulignent-ils.



L'annonce a été officialisée à l'occasion du salon "Adopt IA" qui se tient depuis hier au Grand Palais, à Paris.



Les deux groupes collaboraient déjà depuis l'an dernier dans des secteurs comme la finance, la santé ou encore l'industrie.