Dassault Systèmes renforce son partenariat avec PolyU de Hong Kong

L'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU) a annoncé la signature, à Paris, d'un protocole d'entente stratégique tripartite avec Dassault Systèmes et PAIEvo (HK) Limited, filiale de XtalPi, afin de promouvoir conjointement la collaboration en matière de recherche, d'innovation et de développement des talents à l'échelle intercontinentale.

Les trois parties mèneront conjointement une série d'initiatives, notamment la promotion de la numérisation des laboratoires intelligents, l'expansion de la R&D dans les nouveaux matériaux, le développement de capacités informatiques propriétaires et d'outils de simulation moléculaire, la création d'un écosystème dédié à la découverte de nouvelles substances, ainsi que le développement des talents.



La collaboration entre l'Université hongkongaise et l'éditeur français de logiciels d'entreprise a débuté en 2003. Ce qui avait commencé comme une simple relation de licence logicielle s'est progressivement transformé en un partenariat complet et à plusieurs niveaux, intégrant la recherche et le développement des talents.



L'année dernière, ce partenariat a franchi une nouvelle étape avec la création du Centre d'Excellence Dassault Systèmes-PolyU, le premier du genre dans la région Asie-Pacifique. Alliant l'expertise de PolyU en IA, en robotique et en innovation des matériaux au leadership de Dassault Systèmes dans les technologies des jumeaux virtuels, ce centre a posé des bases solides pour l'expansion du groupe français à Hong Kong.



Grâce au soutien de l'Office for Attracting Strategic Enterprises (OASES) de Hong Kong, ainsi qu'à la recommandation et au soutien de PolyU, Dassault Systèmes a été sélectionné comme l'une des 22 entreprises stratégiques d'OASES, établissant officiellement sa présence à Hong Kong et y étendant ses activités.



PolyU continuera de soutenir le développement de Dassault Systèmes à Hong Kong en renforçant les liens entre les écosystèmes d'innovation "IA + fabrication" de Hong Kong et de la France, tout en s'appuyant sur son solide réseau d'instituts et de centres de recherche translationnelle en Chine continentale afin d'y faciliter l'expansion de l'entreprise.