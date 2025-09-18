Dassault Systèmes signe un contrat avec Grundfos pour la gestion de l'eau

Dassault Systèmes a annoncé que Grundfos, leader mondial des solutions avancées de pompage et d'eau, a choisi la plate-forme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour transformer numériquement ses divisions de services de construction commerciale, de services de construction domestique, d'industrie et de services d'eau.



Grundfos utilisera l'ensemble du portefeuille d'expériences de Dassault Systèmes pour l'industrie des équipements industriels basé sur la plate-forme 3DEXPERIENCE, afin de gérer les cycles de vie des produits de manière plus durable et de développer ses activités de services.



'Grundfos bénéficie d'une visibilité de bout en bout sur tous les processus, de capacités de maintenance prédictive, d'analyses de performance en temps réel et d'un fil numérique tout au long du cycle de vie pour accélérer le développement de solutions plus durables et de qualité' indique le groupe.



' En créant un jumeau virtuel du cycle de vie de l'eau sur la plateforme 3DEXPERIENCE, Grundfos incarne notre vision 3D UNIV+RSES, qui accélère l'innovation, la collaboration et la durabilité dans la gestion de la ressource la plus précieuse de la planète, tout en donnant un exemple puissant à l'ensemble du secteur ', a déclaré Philippe Bartissol, vice-président de l'industrie des équipements industriels de Dassault Systèmes.