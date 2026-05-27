On croyait le numérique léger. Un clic, une requête, une vidéo, une image générée par intelligence artificielle : tout cela flotte quelque part dans le nuage, cette métaphore pratique qui évite de regarder les choses en face. Car le nuage a des murs, des câbles, des serveurs par milliers et une fâcheuse tendance à réclamer toujours plus d'électricité. L'IA n'a pas seulement besoin de talents, de puces GPU Nvidia et de capitaux patients. Elle a besoin de courant. Beaucoup de courant. Ce détail, longtemps relégué dans les annexes techniques, est en train de devenir un sujet économique majeur. La course aux data centers ne pose plus seulement une question d'innovation ou de souveraineté numérique. Elle pose une question beaucoup plus prosaïque : qui va payer la facture électrique de l'intelligence artificielle ?

Les data centers sont devenus l’arrière-boutique de l’économie moderne. Ils hébergent les applications professionnelles, les services publics dématérialisés, les plateformes de vidéo, le commerce en ligne, les réseaux sociaux, les services bancaires et les outils d’intelligence artificielle. Leur utilité ne fait guère débat. Leur appétit énergétique, beaucoup plus.

Selon l'Agence internationale de l’énergie, les data centers ont consommé environ 415 TWh d’électricité dans le monde en 2024, soit près de 1,5% de la demande électrique mondiale. Ce volume a progressé d’environ 12% par an au cours des cinq dernières années. La suite s’annonce plus raide encore : dans son scénario central, l’AIE prévoit un quasi-doublement de cette consommation d’ici 2030, à environ 945 TWh, soit un peu moins de 3% de la demande électrique mondiale. Cela implique une croissance moyenne d’environ 15% par an entre 2024 et 2030, plus de quatre fois supérieure à celle du reste de la consommation électrique. Les serveurs accélérés, ceux qui portent notamment l’essor de l’IA, verraient leur consommation grimper d’environ 30% par an et représenteraient près de la moitié de l’augmentation nette de la consommation des data centers sur la période.

Les chiffres doivent être maniés avec prudence, car tous les data centers ne se valent pas. Un petit site régional n'a rien à voir avec un campus hyperscale conçu pour entraîner ou faire tourner des modèles d'IA. Mais la direction est claire : le numérique entre dans la cour des grands consommateurs d'électricité.

L'IA fait changer les ordres de grandeur

La croissance des data centers n'est pas nouvelle. Ce qui change, c’est l’intensité. Les modèles d’IA générative s’appuient sur des grappes de GPU très denses, très coûteuses et très chaudes. Dans les anciens centres, la densité électrique par rack restait compatible avec des architectures de refroidissement classiques. Dans les nouvelles usines à IA, ce monde-là appartient déjà au passé.

Les besoins par rack s'envolent. Les hyperscalers ne raisonnent plus seulement en mètres carrés, mais en mégawatts disponibles, en délais de raccordement, en capacité de refroidissement et en accès à une électricité stable. La carte mondiale des data centers devient donc une carte énergétique. Là où le courant est abondant, fiable et relativement bon marché, les projets avancent. Là où il manque, les ambitions ralentissent.

C'est pour cette raison que les États-Unis, la Chine, les pays nordiques, certains pays du Golfe et quelques zones européennes mieux dotées attirent l’attention. Le sujet n’est plus seulement fiscal, réglementaire ou immobilier. Il devient physique. Une région peut avoir des ingénieurs, des capitaux et des terrains disponibles ; sans puissance électrique, elle reste au bord de la route.

Le réseau électrique devient le vrai juge de paix

Le débat public se concentre souvent sur la consommation totale. C’est utile, mais insuffisant. Un système électrique peut produire assez d’énergie sur l’année et pourtant être incapable d’absorber rapidement plusieurs projets géants dans une même zone. Le problème vient alors moins du volume national que des goulets d’étranglement locaux : lignes saturées, transformateurs insuffisants, délais de raccordement, besoin de renforcer les infrastructures.

Les États-Unis offrent un aperçu de cette tension. Les data centers se concentrent dans quelques États très recherchés, notamment la Virginie, le Texas et les Carolines. Dans ces zones, la croissance des projets numériques peut créer des tensions sur les prix de gros, sur la fiabilité du réseau et sur les investissements nécessaires pour suivre le rythme. Plusieurs travaux suggèrent que l’impact national sur les prix peut rester modéré, tandis que les effets locaux deviennent beaucoup plus visibles.

C'est le paradoxe du data center : à l'échelle d’un pays, il peut sembler absorbable ; à l’échelle d’un territoire, il peut devenir envahissant. Une poignée de très grands sites suffit à modifier l’équilibre électrique d’une région. Et lorsque les réseaux doivent être renforcés, la facture n’est jamais totalement privée. Elle circule, tôt ou tard, vers les clients finaux, les tarifs d’acheminement ou les finances publiques.

L’électricité, nouveau coût caché de l'IA

L'IA est souvent vendue comme un logiciel. Dans les comptes de résultat, elle apparaît pourtant aussi comme une dépense énergétique. Pour les opérateurs de data centers, l’électricité est l’un des premiers postes de coût. Pour les clients, elle se retrouve dans les prix du cloud. Pour les ménages et les entreprises, elle peut revenir indirectement via des coûts de réseau plus élevés.

Aux États-Unis, des économistes ont estimé que l’essor des data centers avait déjà contribué à augmenter les coûts de production d’électricité de 5% à 15% selon les hypothèses d’utilisation. Si la vague de construction annoncée se matérialise pleinement, l’impact pourrait devenir nettement plus marqué d’ici la fin de la décennie. Le scénario le plus extrême ne se réalisera pas nécessairement : tous les projets annoncés ne seront pas construits, et l’euphorie autour de l’IA finira probablement par faire le tri entre les usages rentables et les démonstrations coûteuses.

Mais même avec un tri, la pression restera forte. Les modèles s’intègrent dans les moteurs de recherche, les logiciels d’entreprise, les outils de programmation, la cybersécurité, la santé, la finance et l’industrie. L'IA ne sera pas seulement utilisée par quelques plateformes ; elle sera disséminée partout. C’est précisément ce qui la rend énergétiquement sensible.

Les gagnants : producteurs d’électricité, fournisseurs d’équipements, propriétaires de capacité

Cette nouvelle donne redistribue les cartes. Les producteurs d’électricité, les fournisseurs de gaz, les développeurs de renouvelables, les fabricants d’équipements électriques, les spécialistes du refroidissement, les foncières de data centers et les fournisseurs de composants de puissance se retrouvent au centre du jeu. L'IA crée une demande additionnelle pour des actifs que le marché considérait parfois comme ennuyeux : lignes électriques, transformateurs, groupes électrogènes, systèmes de refroidissement, pompes, échangeurs thermiques, câbles, sous-stations. Le glamour est du côté des modèles génératifs ; la monétisation régulière peut aussi se trouver du côté de ceux qui vendent les pelles et les pioches énergétiques. Les grands opérateurs de cloud ont bien compris le sujet. Ils signent des contrats d’approvisionnement de long terme, investissent dans des capacités renouvelables, regardent le nucléaire de près et cherchent des sites capables d’offrir de la puissance rapidement. Le choix d’implantation d’un data center ressemble de plus en plus à celui d’une usine électro-intensive.

Les perdants : les réseaux saturés et les consommateurs passifs

L’autre face de la médaille concerne les territoires qui accueillent trop vite trop gros. Un data center géant peut créer de l'activité, des recettes fiscales et quelques emplois qualifiés. Mais il peut aussi consommer une part importante de la capacité locale disponible, compliquer l’accès au réseau pour d’autres industries et accélérer des investissements qui seront mutualisés. Les ménages n’ont pas besoin d’utiliser massivement l'IA pour en payer une partie. Si les infrastructures électriques sont renforcées pour absorber des charges nouvelles, le coût peut se retrouver dans les tarifs de réseau. Si la demande augmente dans des zones alimentées par des centrales fossiles marginales, les prix de gros et les émissions suivent. Si les opérateurs captent les meilleures capacités disponibles, d’autres projets industriels peuvent être repoussés. C'est là que l’IA cesse d’être une affaire de geeks ou de marchés financiers. Elle devient un sujet de planification énergétique, d’aménagement du territoire et de partage des coûts.

Le climat dans l’équation

L'impact carbone dépend fortement du lieu. Un data center raccordé à un réseau bas-carbone n’a pas la même empreinte qu’un site alimenté par du gaz ou du charbon. C’est une évidence, mais elle est souvent oubliée dans les discours globaux sur le numérique. Une même requête d’IA peut avoir une empreinte différente selon l’heure, la région et le mix électrique mobilisé. C'est pourquoi la géographie devient essentielle. Déployer des data centers dans des régions où l’électricité est abondante et peu carbonée peut réduire l’impact climatique. Les installer dans des zones déjà sous tension, où la demande marginale est couverte par des centrales fossiles, peut au contraire aggraver les émissions. L’IA n’est pas intrinsèquement brune ou verte. Elle prend la couleur du réseau qui l’alimente. Cette réalité rend les comparaisons internationales plus intéressantes. Les pays disposant d’un mix bas-carbone, d’un réseau robuste et d’une énergie compétitive ont une carte à jouer. Les autres risquent de voir les projets partir ailleurs, ou de les accueillir au prix d’une hausse de leurs émissions et de leurs factures.

La souveraineté numérique passe par la prise électrique

La souveraineté numérique est souvent abordée sous l’angle des données, des logiciels et des semi-conducteurs. C'est insuffisant. Un pays qui veut développer ses propres capacités d'IA doit disposer de puissance de calcul, donc de data centers, donc d’électricité. La souveraineté ne se décrète pas dans un communiqué. Elle se raccorde au réseau. C’est un arbitrage délicat. Dépendre de centres de données étrangers pose des problèmes de sécurité, de contrôle, de confidentialité et d’empreinte carbone importée. Construire localement demande de réserver une part du système électrique à ces usages. Entre dépendance extérieure et saturation intérieure, il existe une zone de planification intelligente. Encore faut-il l’occuper. Les pouvoirs publics devront donc hiérarchiser. Tous les usages de l’IA ne se valent pas. Accélérer la recherche médicale, optimiser un réseau électrique ou améliorer la productivité industrielle n’a pas le même intérêt collectif que générer à l’infini des contenus promotionnels ou des vidéos synthétiques sans valeur. L’électricité est une ressource stratégique ; il serait étrange de la traiter comme un buffet à volonté.

Le compteur tourne

La révolution de l'IA est souvent racontée comme une histoire de modèles, de puces et de valorisations boursières. Elle est aussi une histoire de transformateurs électriques, de refroidissement liquide, de raccordements, de mégawatts et de chaleur à évacuer. C’est moins romanesque, mais beaucoup plus décisif. Le numérique a longtemps promis de dématérialiser l’économie. L'IA rappelle que rien ne disparaît vraiment. Les serveurs chauffent, les réseaux encaissent, les centrales produisent, les factures circulent. Et derrière chaque réponse instantanée d’un modèle génératif, il y a désormais une question très concrète : qui fournit le courant, à quel prix, et pour quel usage ?