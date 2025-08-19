La société américaine Databricks prépare une nouvelle levée de fonds qui devrait propulser sa valorisation au-delà des 100 milliards de dollars, en hausse de 61% par rapport à son précédent tour de table. Moins d’un an après avoir déjà levé 10 milliards, cette opération confirme l’appétit intact des investisseurs pour les champions de l’intelligence artificielle.

Basée à San Francisco, Databricks revendique environ 15.000 clients dans le monde, dont Block, Shell et Rivian. La société, qui emploie 8.000 personnes, entend utiliser ces nouveaux capitaux pour accélérer ses développements produits et renforcer sa stratégie d’acquisitions dans l’IA. Elle se positionne face à Snowflake, valorisé 66 milliards de dollars, avec l’ambition de consolider sa place parmi les acteurs capables d’atteindre une taille boursière massive.

Cette levée illustre aussi la tendance des grandes start-ups à retarder leur introduction en Bourse, préférant multiplier les tours de financement privés équivalents à des pré-IPO. Les investisseurs voient dans Databricks un futur pilier de l’IA, à l’image d’OpenAI dont la valorisation pourrait grimper à 500 milliards de dollars via une revente de parts de salariés.