Datadog a revu à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre, misant sur une demande soutenue en solutions de sécurité cloud, stimulée par l’essor de l’intelligence artificielle dans les entreprises. Cette dynamique contribue à une progression de plus de 20% de son action lors de la séance à Wall Street, poursuivant une hausse de 8,5% depuis le début de l’année. L’entreprise s’appuie sur des outils capables de fournir une supervision en temps réel, un contrôle d’accès accru et une protection des infrastructures connectées.
Intégré depuis juillet à l’indice S&P 500, Datadog bénéficie de la confiance de grandes entreprises comme Shell, PayPal ou Comcast. Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit un chiffre d’affaires compris entre 912 et 916 millions de dollars, bien au-delà des 887,27 millions attendus par les analystes. Son bénéfice ajusté par action est estimé entre 54 et 56 cents, dépassant également les prévisions, qui tablaient sur 46 cents.
Au troisième trimestre, la société a déjà enregistré des résultats supérieurs aux attentes, avec une croissance de 28% de son chiffre d’affaires, atteignant 885,65 millions de dollars contre 852,78 millions anticipés. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 55 cents, là aussi au-dessus des prévisions de 47 cents. Ces performances confirment la place croissante de Datadog dans un marché en pleine mutation.
Datadog, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de surveillance et d'analyse des infrastructures informatiques et des applications, dédiée aux développeurs, aux équipes d'exploitation informatique et aux utilisateurs professionnels dans les domaines de la transformation numérique et de la migration vers le cloud. La plateforme du groupe, exploitée en mode SaaS, intègre et automatise la surveillance des infrastructures informatiques, la surveillance des performances du réseau, des périphériques réseau, des bases de données et des applications, la gestion des journaux et l'analyse des données, permettant une observation unifiée et en temps réel de l'ensemble de la pile technologique de ses clients.
A fin 2024, Datadog, Inc. compte environ 30 000 utilisateurs.
69,8% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
