Datadog a revu à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre, misant sur une demande soutenue en solutions de sécurité cloud, stimulée par l’essor de l’intelligence artificielle dans les entreprises. Cette dynamique contribue à une progression de plus de 20% de son action lors de la séance à Wall Street, poursuivant une hausse de 8,5% depuis le début de l’année. L’entreprise s’appuie sur des outils capables de fournir une supervision en temps réel, un contrôle d’accès accru et une protection des infrastructures connectées.

Intégré depuis juillet à l’indice S&P 500, Datadog bénéficie de la confiance de grandes entreprises comme Shell, PayPal ou Comcast. Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit un chiffre d’affaires compris entre 912 et 916 millions de dollars, bien au-delà des 887,27 millions attendus par les analystes. Son bénéfice ajusté par action est estimé entre 54 et 56 cents, dépassant également les prévisions, qui tablaient sur 46 cents.

Au troisième trimestre, la société a déjà enregistré des résultats supérieurs aux attentes, avec une croissance de 28% de son chiffre d’affaires, atteignant 885,65 millions de dollars contre 852,78 millions anticipés. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 55 cents, là aussi au-dessus des prévisions de 47 cents. Ces performances confirment la place croissante de Datadog dans un marché en pleine mutation.