Datadog s'envole après un relèvement de ses objectifs porté par l'IA et le cloud
Datadog a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices après avoir publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, soutenus par une forte demande en solutions liées au cloud et à l'intelligence artificielle. À la suite de cette publication, le titre s'est envolé de près de 29% en début de séance.
Le groupe new-yorkais, spécialisé dans les plateformes de surveillance et d'analyse cloud, profite pleinement de l'accélération de l'adoption de l'IA générative et de la modernisation des infrastructures numériques des entreprises. Cette dynamique lui a permis de dépasser largement les attentes du marché au dernier trimestre et d'afficher des perspectives nettement revues à la hausse.
Datadog prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,30 et 4,34 milliards de dollars, contre une précédente estimation située entre 4,06 et 4,10 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,36 et 2,44 dollars, au-dessus de la fourchette précédente de 2,08 à 2,16 dollars.
Le directeur général Olivier Pomel a souligné que le groupe accompagnait des entreprises issues de nombreux secteurs dans le déploiement de solutions reposant sur le cloud et l'intelligence artificielle, deux marchés dont la croissance continue de s'accélérer.
Pour Dan Ives, analyste chez Wedbush, "cette croissance s'explique par l'accélération de la demande pour sa plateforme, tant dans les applications natives d'IA que dans les applications plus traditionnelles, ce qui renforce le positionnement stratégique de Datadog au coeur de la migration vers le cloud, de la transformation numérique et de l'adoption de l'IA".
L'analyste estime également que cette publication constitue un tournant important pour l'entreprise. "Nous considérons ces résultats comme une étape majeure pour Datadog, qui démontre que l'intelligence artificielle agit comme un moteur de croissance plutôt que comme une menace disruptive. Son positionnement dans les domaines du cloud, de la transformation numérique et désormais de l'entraînement et de l'inférence en IA lui offre une visibilité pluriannuelle pour soutenir une croissance accélérée et des gains de parts de marché continus", ajoute-t-il.
Les analystes de JP Morgan affichent eux aussi une vision positive sur le dossier. La banque considère Datadog comme "un leader de catégorie dans le domaine de la cybersécurité", bénéficiant d'un potentiel de croissance à long terme largement soutenu par l'intelligence artificielle.
Le courtier souligne notamment que les nouveaux outils de génération de code, comme Claude Code, accélèrent fortement la production d'applications et augmentent mécaniquement les besoins en infrastructures et en surveillance cloud. JP Morgan rappelle également que Datadog avait évoqué, lors de sa précédente conférence de résultats, un contrat à huit chiffres remporté auprès d'"un leader des modèles d'IA", potentiellement Anthropic selon les analystes.
Pour la banque américaine, l'enjeu dépasse toutefois l'identité de ce client. Cette dynamique illustre surtout l'élargissement du marché adressable de Datadog, porté par la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie numérique.
Datadog, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de surveillance et d'analyse des infrastructures informatiques et des applications, dédiée aux développeurs, aux équipes d'exploitation informatique et aux utilisateurs professionnels dans les domaines de la transformation numérique et de la migration vers le cloud. La plateforme du groupe, exploitée en mode SaaS, intègre et automatise la surveillance des infrastructures informatiques, la surveillance des performances du réseau, des périphériques réseau, des bases de données et des applications, la gestion des journaux et l'analyse des données, permettant une observation unifiée et en temps réel de l'ensemble de la pile technologique de ses clients.
A fin 2025, Datadog, Inc. compte environ 32 700 utilisateurs.
71% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.