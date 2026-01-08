Datavault AI, spécialiste de la monétisation instantanée des données, a annoncé l'extension de sa collaboration avec IBM pour déployer une infrastructure d'Intelligence Artificielle (IA) de classe entreprise en périphérie de réseau (edge computing).
Ce projet s'appuie sur la plateforme SanQtum AI, un réseau de micro-centres de données synchronisés géré par Available Infrastructure. Ce déploiement stratégique cible initialement les zones de forte densité de données de New York et Philadelphie, permettant un traitement à ultra-faible latence (délai de transmission réduit) sans dépendre des infrastructures d'informatique en cloud public, souvent jugées risquées pour la sécurité.
En intégrant les outils de la gamme watsonx d'IBM, Datavault AI permet la transformation de données brutes en propriété numérique authentifiée et échangeable dès leur création.
Ce processus repose sur la tokénisation (conversion d'un actif en jeton numérique) et la sécurisation au sein d'un environnement "zéro confiance". Le déploiement opérationnel à grande échelle est prévu pour le premier trimestre 2026, avec une ambition d'expansion vers d'autres métropoles américaines.
IBM cède pour le moment 0,3% à une heure de l'ouverture de Wall Street.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
