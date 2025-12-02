Dans le prolongement de son rachat par Legrand, Cogelec fait part de la nomination de David Descamps en tant que directeur général à compter du 1er décembre, succédant à Roger Leclerc qui restera président du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2026.
David Descamps a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Legrand, y exerçant depuis près de 4 ans la fonction de directeur France après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine commercial.
Pour rappel, Legrand a réalisé le 8 octobre l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action.
Le 15 octobre, le groupe a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, assortie d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions le permettent.
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.
