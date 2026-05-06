DaVita relève ses objectifs annuels grâce à la solidité de la demande en dialyse
DaVita a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une demande robuste pour ses services de dialyse. Le groupe spécialisé dans les traitements pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique a vu son titre progresser de plus de 3% après la clôture des marchés à la suite de cette annonce. L'entreprise semble ainsi retrouver une dynamique plus favorable après plusieurs trimestres marqués par la hausse des coûts de soins et des dépenses opérationnelles.
Publié le 06/05/2026 à 22:09
Au premier trimestre clos fin mars, DaVita a enregistré un bénéfice ajusté par action de 2,87 dollars, largement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,32 dollars selon les données de LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 3,42 milliards de dollars, dépassant lui aussi les prévisions du marché fixées à 3,36 milliards.
Suite à cette publication, le titre DaVita a progressé de 22,49% sur la séance de mercredi.