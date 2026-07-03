DB relève légèrement sa cible sur Michelin

Peu après l'ouverture, le titre Michelin progresse (+0,69%, à 34,96 euros) et pourrait même enchaîner une quatrième hausse consécutive grâce à l'avis de Deutsche Bank.

La banque allemande a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre du groupe clermontois, tout en relevant légèrement sa cible de cours de 34 à 36 euros.



Le pneumaticien doit publier ses comptes semestriels le 27 juillet et Deutsche Bank table sur une croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, ce qui marquerait le premier trimestre de croissance après 11 trimestres consécutifs de baisse des revenus.



En outre, les analystes indiquent que les résultats devraient être en ligne avec la trajectoire des objectifs annuels et le flux de trésorerie devrait suivre sa saisonnalité habituelle.