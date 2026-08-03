L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires consolidé du groupe DBT s'établit à 3,7 MEUR au premier semestre 2026, en baisse de 4% par rapport à 2025.

- Le chiffre d'affaires de R3 double à 1,5 MEUR, devenant le principal contributeur du groupe.

- DBT CEV enregistre une baisse de 47% liée à son recentrage sur les bornes rapides.



Au premier semestre 2026, le groupe DBT, spécialiste européen de la mobilité électrique, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 3,7 MEUR, soit une légère baisse de 4% par rapport à la même période en 2025. Cette évolution reflète une dynamique contrastée entre ses différentes activités, dans le cadre d'une transformation stratégique vers des services et marchés à plus forte valeur ajoutée.



Le chiffre d'affaires de la division R3 a doublé, atteignant 1,5 MEUR, et représente désormais 41% du chiffre d'affaires total du groupe. Le réseau R3 compte 135 stations ouvertes au 30 juin 2026, soit 15 de plus qu'au début de l'année. Le nombre de charges a augmenté de 66% sur le semestre, avoisinant les 100 000, malgré des incidents de malveillance en début d'année. Par ailleurs, DBT CEV a vu son chiffre d'affaires diminuer de 47% à 1,4 MEUR, en raison d'un recentrage stratégique vers la conception et la vente de bornes rapides Milestone, avec un abandon progressif du marché des bornes lentes.



L'activité DBT Ingénierie affiche une croissance de 85%, avec un chiffre d'affaires de 0,8 MEUR, soutenue par des ventes à l'export. Pour le second semestre, DBT prévoit de poursuivre le déploiement du réseau R3 avec plus de 50 nouvelles stations installées sur l'année, confirmant son objectif de dépasser 3 MEUR de chiffre d'affaires pour cette activité en 2026. Le groupe annonce également le développement d'une offre de services pour les entreprises et la mise en place d'un service d'exploitation des bornes afin d'en assurer la disponibilité optimale.



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