Le titre DBV Technologies s'envole ce mercredi à la Bourse de Paris suite à la présentation par la société biopharmaceutique de résultats positifs concernant son patch chez les enfants allergiques à l'arachide.

Un temps réservée à l'ouverture, l'action bondit de plus de 36% après avoir pris jusqu'à 46%, signant de loin la plus forte progression de l'indice CAC Mid and Small (-0,1%).



Dans un communiqué publié hier soir, DBV a indiqué que son essai clinique pivot de phase 3 évaluant l'innocuité et l'efficacité du patch Viaskin Peanut pour le traitement des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide avait atteint son critère d'évaluation principal.



Après 12 mois de thérapie, 46,6% des enfants appartenant au groupe Viaskin Peanut ont atteint les critères de réponse au traitement, contre 14,8% des enfants dans le groupe placebo, ce qui représente une différence entre les taux de réponse de 31,8% largement supérieure au seuil prédéfini de 15%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities rappellent que ces données sont d'autant plus significatives qu'il n'existe à ce jour aucun traitement efficace contre l'allergie à l'arachide, la principale stratégie étant non thérapeutique (évitement strict) sans aucune protection en cas d'exposition accidentelle.



Chez Portzamparc, on rappelle que le succès de cette étude clinique intervient après les nombreux revers essuyés par le groupe (refus de la FDA en 2020, suspension de l'étude de phase 3 en 2022, études complémentaires demandées par l'agence américaine...).



"Nous estimons que Viaskin Peanut à désormais toutes ses chances d'obtenir le feu vert des autorités compte tenu de son profil de risque et de moindres effets secondaires que son principal compétiteur, le Xolair de Roche étant un anticorps monoclonal", souligne le bureau d'études.



Après avoir mis à jour les probabilités de succès du traitement, Portzamparc indique avoir relevé sa recommandation sur le titre de "conserver" à "renforcer" avec un objectif de cours rehaussé à 5,2 euros.



Suite à ces résultats favorables, DBV prévoit de déposer une demande de licence de produit biologique (BLA) aux Etats-Unis au cours du premier semestre 2026.



Sachant que la FDA américaine a déjà accordé la désignation de thérapie innovante ("breakthrough therapy") à son patch, la société s'attend à ce que son dossier bénéficie d'un examen prioritaire.



Sur le plan financier, ces bons résultats vont déclencher une période de 30 jours consistant à convertir les BSA issus de l'augmentation de capital de mars 2025, une accélération qui devrait constituer un levier supplémentaire de trésorerie à court terme selon les équipes d'Invest, qui rappellent que les disponibilités actuelles de l'entreprise représentent une visibilité financière jusqu'au 4ème trimestre 2026.



