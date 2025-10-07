DBV Technologies place des ADS sur le Nasdaq

DBV Technologies annonce, dans le cadre de son programme de financement 'At-The-Market' (ATM) mis en place le 5 septembre, qu'elle a accepté d'émettre et placer de nouvelles actions ordinaires auprès d'Invus sous la forme d'American Depositary Shares (ADS).



Ce placement représente un produit brut total d'environ 30 millions de dollars, avant déduction des commissions de l'agent placeur et des frais d'offre payables par la société biopharmaceutique. Chaque ADS donne droit à recevoir cinq actions ordinaires.



Dans le cadre du programme ATM, 11.538.460 actions ordinaires nouvelles (sous-jacentes à 2.307.692 nouveaux ADS) seront émises, par voie d'augmentation de capital avec suppression du DPS, à un prix de marché de 13 dollars par ADS.



L'émission et la livraison des actions nouvelles sont prévues le 8 octobre. Les ADS seront admis aux négociations sur le Nasdaq et les actions sur Euronext Paris. Les nouvelles actions représenteront une dilution d'environ 7,77% à l'issue de la réalisation de l'opération.