Au début du XVIIe siècle, la quantité de numéraire circulant en Europe avait décuplé par rapport au début du siècle précédent - une époque où sa croissance demeurait encore anémique à cause de la thésaurisation généralisée et du piètre rendement des mines de Thuringe, de Bohême, de Hongrie et de Macédoine.

La découverte de l'Amérique avait changé la donne, et provoqué sur le Vieux Continent un afflux de métaux précieux qui, pour ainsi dire, ont constitué le fonds de roulement sur lequel s'est accomplie la Renaissance.

L'effet le plus visible de ce pactole fut une hausse de tous les prix - une plus grande masse monétaire se disputant une masse encore constante de biens et marchandises - doublée d'un net essor de l'initiative, des affaires et de l'innovation. Au début du règne de Louis XIV, la confiance atteignait ainsi à son paroxysme.

L'économie ainsi revigorée après la guerre civile avait provoqué un spectaculaire enrichissement de la société, et le premier grand brassage de fortunes et de classes depuis la fin de l'ère féodale. Cette époque fut aussi très distinctement marquée par la prodigieuse politique de volontarisme économique de Colbert, sorte de keynésianisme mercantiliste dont les effets furent immédiats.

Cependant, en France comme ailleurs en Europe, dans une sorte de spirale autoréalisatrice, l'afflux du numéraire, mécaniquement, entraînait un besoin toujours accru en numéraire. La raison, c'est que l'économie lancée en avant par le choc de la Renaissance, la politique de Colbert et la colonisation du Nouveau Monde exigeait toujours plus de capitaux - c'est-à-dire de métaux précieux - pour assurer son expansion.

Or, malgré la richesse des mines du Nouveau Monde, leur production ne fut bientôt plus en mesure de tenir le rythme. Le problème était encore aggravé par le monopole conservé par l'Espagne sur les flux en provenance des Amériques.

De l'autre côté des Pyrénées, cette concentration a stérilisé la production - puisque tout pouvait désormais s'acheter - et précipité le déclin de celle qui était alors la première puissance du continent. En France et ailleurs en Europe, où les activités ne trouvaient pas les mises de fonds nécessaires, l'élan s'est trouvé stoppé.

De cette pénurie de capitaux naquit une course effrénée aux métaux. Les contrôleurs généraux du roi, qui devaient soutenir tant une politique de prestige que l'économie de guerre d'un royaume contre lequel toute l'Europe s'était liguée, ceci au moment où la société basculait dans les prémices de l'âge industriel, en étaient réduits à des mesures confiscatoires difficilement supportables par les contribuables.

C'est l'époque où le roi, pour montrer l'exemple dans le cadre d'une opération de propagande savamment calculée, fit fondre l'argenterie de Versailles. Le reste de la noblesse montra cependant bien moins d'empressement à contribuer à l'effort national, tandis que le clergé et le tiers état rivalisaient de génie pour échapper à la rapacité du fisc.

La situation fut encore davantage aggravée par la catastrophique révocation de l'édit de Nantes, car les huguenots, dans leur exode, emmenèrent avec eux leurs forces vives mais aussi leurs capitaux. Au lieu de rester investis en France, ces derniers allèrent gonfler les bilans des banques d'Amsterdam, des armateurs de Londres ou des manufactures de Berlin et de Potsdam - c’est-à-dire de tous les rivaux de la France

À la déflation, autrement dit la baisse des prix généralisée, au gel des investissements et la fiscalité écrasante succéda naturellement une contraction de l'économie, et à sa suite une crise des recettes. Mises en difficulté, les finances de l’Etat sombrèrent dans le rouge vif, si bien qu'à la fin de son règne Louis laissa le royaume de France au firmament de sa gloire mais en état de quasi-banqueroute.

Les trois grandes solutions contemporaines à ces problèmes - la dévaluation, l'utilisation du crédit pour pallier le manque de numéraire, ainsi que les emprunts souverains pour renflouer les caisses de l'État - n'étaient pas encore applicables, faute d'une monnaie contrôlée par une autorité centrale, d'un commerce de l'argent institutionnalisé, et d'une confiance suffisante dans l'administration fiscale de l'État.

Administration fiscale de l'État dont les lacunes furent en son temps exploitées avec malice par le célèbre - mais tristement destiné - surintendant des finances Nicolas Fouquet. Voir à ce sujet Nicolas Fouquet, premier roi des 'junk bonds’. Après la mort du roi-soleil, durant la Régence, cette conjoncture délicate offrait tout naturellement un terrain propice aux hasardeuses expérimentations du financier écossais John Law.