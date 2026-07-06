De la confiance en vue à Wall Street après un week-end de trois jours

Après un week-end de trois jours en raison des célébrations du 4 juillet, les contrats à terme sur le S&P 500 (+0,4%) et le Nasdaq 100 (+1,1%) augurent d'un démarrage confiant à Wall Street, pour une semaine qui s'annonce globalement peu chargée avant le début de la saison des résultats.

"Le paysage économique s'est éclairci aux États-Unis avec la publication des données sur le PCE, le PIB et les dépenses de consommation", rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, au vu des données parues jeudi dernier.



"On n'obtient pas une croissance du PIB de +2,1% et une hausse des revenus de +0,7% dans un environnement stagflationniste. Le scénario de stagflation - celui qui poussait les marchés à anticiper un ralentissement de la croissance accompagné d'une inflation persistante - vient de subir un sérieux revers", poursuit-il.



"Avec une croissance qui reste solide et une inflation qui converge vers son objectif, les investisseurs ne doivent pas redouter les hausses de taux de la Fed, mais plutôt s'en réjouir", estime-t-on d'ailleurs chez Danske Bank.



"Si la Réserve fédérale durcit sa politique parce que l'activité s'accélère et que les pressions inflationnistes refluent, c'est un signal positif pour les actifs risqués, et non l'inverse", explique la banque danoise.



Dans ce contexte, l'attention devrait se porter, mercredi, vers les "minutes" de la première réunion de la Fed avec Kevin Warsh à sa présidence, qui permettront de déterminer la façon dont les débats évoluent au sein de l'instance stratégique de la banque centrale américaine.



Une semaine assez maigre en indicateurs et en résultats



En attendant, peu après l'ouverture ce lundi, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI composite, puis de l'indice ISM des services au titre du mois de juin, attendu par le consensus en légère baisse à 54,2 après 54,5 le mois précédent.



Toujours au chapitre des données macroéconomiques américaines, les prochains jours verront paraître notamment la balance commerciale du mois de mai (mardi), puis les ventes de logements existants du mois de juin (jeudi).



La semaine qui démarre s'annonce également assez calme sur le front des publications d'entreprises, avec seulement celles de PepsiCo et de Delta Air Lines prévues jeudi et vendredi, avant le début de la saison des résultats la semaine prochaine.



C'est en effet le 14 juillet prochain que la saison des publications trimestrielles commencera véritablement : son coup d'envoi sera alors donné, comme d'habitude, par de grandes banques telles que JPMorgan, Goldman Sachs et Citigroup.



La décrue des cours du pétrole rassure



Pour l'heure, le moral des opérateurs peut profiter de la décrue tendancielle des cours du pétrole, avec un baril de WTI (West Texas Intermediate) qui se traite actuellement vers 68,1 USD, tandis que le baril de Brent se négocie autour de 71,7 USD.



"Les prix du pétrole se sont stabilisés, dans une certaine mesure, à proximité de leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, reculant à des niveaux observés avant que les tensions au Moyen-Orient ne s'intensifient", salue Paolo Broccardo, CEO de BankPro.



"Si l'amélioration du sentiment géopolitique a contribué à faire baisser le pétrole brut dans le cadre du rétablissement des flux de navigation à travers le détroit d'Ormuz, une certaine prudence quant aux prochaines étapes des négociations pourrait limiter de nouvelles baisses des prix du pétrole pour le moment", prévient-il néanmoins.