De nouveaux patients seront recrutés pour ADEPT-2 de Bristol Myers

Bristol Myers Squibb annonce son intention de recruter de nouveaux patients dans son étude ADEPT-2, un examen de données l'ayant conduit à exclure les patients d'un petit nombre de sites sur lesquels des irrégularités ont été identifiées.



L'étude ADEPT-2 est un essai de phase 3, multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, évaluant la sécurité et l'efficacité de Cobenfy chez des sujets atteints de psychose associée à la démence liée à la maladie d'Alzheimer.



Actuellement approuvé pour la schizophrénie chez l'adulte, Cobenfy pourrait devenir le premier traitement d'une nouvelle classe de thérapies pharmacologiques ciblant l'agitation et la psychose basées sur l'agonisme des récepteurs muscariniques.



Le laboratoire pharmaceutique précise que des résultats d'essais issus du programme ADEPT sur la psychose associée à la maladie d'Alzheimer, notamment ADEPT-2, ADEPT-1 et ADEPT-4, devraient être publiés d'ici la fin de 2026.