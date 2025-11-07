De nouveaux produits EssilorLuxottica contre la myopie en Chine
Publié le 07/11/2025 à 07:48
S'appuyant sur le succès du verre Essilor Stellest, ces nouveaux verres 2.0 ont une efficacité nettement supérieure dans le ralentissement de l'allongement axial de l'oeil qui cause une vision myopique, selon le géant de l'optique.
Dans une approche préventive chez les enfants considérés comme risquant de devenir myopes, le groupe franco-italien propose aussi les paires de verres optiques plans Essilor Stellest pour la pré-myopie, une solution disponible en Chine.
Enfin, EssilorLuxottica a présenté pour la première fois les lunettes Essilor Stellest Smartglasses, déployant ses technologies connectées sur la marque Essilor Stellest et qui seront disponibles en Chine continentale à partir du premier trimestre 2026.